El patinatge en grups de xou torna a porta tancada a Olot

El Pavelló Esportiu Pla de Llacs d'Olot acull entre demà (grups petits) i diumenge (grans) el Campionat de Catalunya de Xous. Amb aquesta competició torna l'activitat en aquesta modalitat del patinatge, que ha estat més d'un any aturada per culpa de la pandèmia. El campionat podrà celebrar-se després de la flexibilització d'algunes mesures per part del govern de la Generalitat, però es mantindrà a porta tancada, sense públic, com a mesura de prevenció.

Demà, entre 2/4 de 5 de la tarda i les vuit del vespre es farà la competició de grups petits. Hi prendran part 22 equips. L'endemà de quatre a dos quarts de sis hi haurà la prova entre els grups grans, que durà una nova lluita entre els grans favorits, CPA Olot, amb Trampa mortal, i CPA Girona, amb Ella. La gran majoria de clubs repeteixen la coreografia de l'any passat, que amb prou feines va poder ser explotada. En aquesta categoria de grups grans també hi competiran el GEiEG, el Celrà i el segon equip del CPA Olot.