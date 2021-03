Sonja Vasic es retirarà després dels Jocs Olímpics de Tòquio

Sonja Vasic ha anunciat que deixarà el bàsquet de manera definitiva un cop acabin els jocs olímpics de Tokio previstos per aquest estiu. D'aquesta manera, Vasic finalitzarà la seva etapa amb l'Spar Girona quan acabi aquesta temporada -queda el darrer partit de lliga regular contra el Salamanca demà i el play-off- i, amb 31 anys, l'aler sèrbia posarà punt final a una carrera brillant.

Sonja Vasic ha explicat els motius d'aquesta decisió: "Havia d'arribar. Em vull retirar per donar prioritat a la meva vida personal i fer canvis. També estic bastant contenta amb tot el que he fet en tota la meva carrera. Els jocs Olímpics és quelcom que tancarà el cercle. Fa tres temporades que el genoll no aguanta el que m'agradaria. Aleshores, veig que és l'hora. No ve de cop. Hi haurà molta gent que li agafarà per sorpresa, però ara era el moment".

L'última Copa de la Reina aconseguida amb l'Spar Girona se suma a un palmarès extraordinari. A nivell de clubs l'aler es va alçar amb el títol de l'Euroleague Women en les temporades 2009, 2010 i 2015. Amb la seva selecció, la jugadora va aconseguir l'or a l'Eurobasket d'Hongria/Romania 2015. Una temporada més tard, va aconseguir el bronze en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. En l'àmbit individual, la jugadora va ser MVP de l'Euroleague 2018. També ha sigut la guanyadora de la promesa del bàsquet europeu de l'any 2007 i la millor jugadora sèrbia de les temporades 2016 i 2019.

Des del club li han agraït la seva professionalitat i compromís en les dues temporades en les quals ha defensat exitosament la samarreta de l'Uni Girona.