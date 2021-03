Comença el Mundial més obert amb Maverick Viñales com a candidat al títol

El Mundial de motociclisme del 2021 alça aquest cap de setmana el teló a Losail (Qatar) amb moltes incògnites i sense un favorit clar a la categoria reina de Moto GP. Amb Marc Márquez encara convalescent, Franco Morbidelli, Jack Miller i també el rosinc Maverick Viñales, entre d'altres, opten al títol que vol revalidar el mallorquí Joan Mir. L'altre gironí del Mundial, Albert Arenas, s'estrena aquesta temporada a Moto2 després de proclamar-se campió del món l'any passat de Moto3. Viñales, Arenas i la resta de protagonistes del Mundial es van estrenar ahir en els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Losail. Miller va signar el millor temps en els entrenaments lliures amb Quartararo segon i Viñales fent el sisè millor registre.

El circuit de Losail és l'escenari aquest cap de setmana de l'inici d'un Mundial que continuarà marcat per les restriccions de la pandèmia, per l'absència encara de Marc Márquez (Repsol Honda) i amb Mir defensant el seu ´inesperat' títol de 2020. Més de quatre mesos després que s'apaguessin per última vegada els semàfors, la graella mundialista torna a l'acció en el desert de Qatar per a afrontar el primer dels 19 Grans Premis confirmats fins al moment en el calendari facilitat per Dorna, 21 si es poden dur a terme les cites de Termas de Río Hondo (l'Argentina) i Les Amèriques (Estats Units).

I ho fa amb Mir com l'únic pilot defensant el títol perquè tant el gironí Albert Arenas, guanyador de Moto3, com l'italià Enea Bastianini, que ho va fer en Moto2, han pujat de categoria. El balear va donar la sorpresa en l'estranya temporada de l'any passat, marcada pel retard per la pandèmia, per la caiguda de Márquez en la primera cursa i per haver-se desenvolupat exclusivament a Europa i amb circuits acollint curses setmanes consecutives.

Enguany no es donarà aquesta situació excepte precisament en Losail, que serà l'únic traçat que aculli aquest format que va llançar tanta igualtat la passada temporada, sobretot en MotoGP on es van donar fins a nou guanyadors diferents i la circumstància que el campió només el va fer en una ocasió.

Quant a les categories de Moto3 i Moto2, ambdues auguren també molta igualtat en la baralla per heretar els trons d'Albert Arenas i Enea Bastianini. En Moto3, Jaume Masiá (KTM), que va marxar dels test amb el millor temps, es presenta com un bon candidat en un campionat on segueixen pilots com el britànic John McPhee o els italians Dennis Foggia i Romano Fenati.

Per part seva, a Moto2, els valencians Arón Canet (Boscoscuro) i Jorge Navarro (Boscoscuro) esperen estar davant en un campionat on el favoritisme pot recaure en el veterà britànic Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), actual subcampió, i l'italià Marco Bezzecchi (Kalex), quart l'any passat. El gironí Arenas mirarà de donar guerra en la seva estrena a la categoria on arriba amb l'aval del títol mundial de Moto3 de l'any passat. Arenas va marcar ahir el 21è temps en els entrenaments liures.