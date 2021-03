Dura derrota del Bordils a la pista del cuer

Un Bordils amb moltes baixes ha encaixat una nova derrota, la segona en el segon partit d'aquesta nova fase. Ho ha fet a la pista del Trapagaran, el cuer, i per contundent 34-25, cosa que complica molt la permanència pel conjunt blanc-i-verd.

Com en el partit de la setmana passada, el conjunt dirigit per Pau Campos no ha tingut massa opcions de treure un resultat positiu i al quart d'hora de joc ja perdia per sis gols (12-6).

Al descans 19-10 i el partit, pràcticament, sentenciat. Els visitants, com a molt, s'han arribat a posar set gols per sota (28-21) i mai han tingut l'oportunitat de tornar a posar-se dins el duel.