Íñiguez: «Sento amor per Girona i no tinc por encara que m'amenacin»

Mentre l'atenció a Girona estava centrada en l'anunci de retirada de Vasic, a Salamanca Roberto Íñiguez va tornar a parlar de la polèmica amb l'intercanvi de declaracions amb Alfred Julbe o Xavi Fernández. «Només sento amor per Girona. No tinc por d'anar-hi. M'és igual que m'enviïn dibuixos de bombes, que em diguin que Girona sencera m'espera o que algun directiu hagi perdut el cap. Els continuo estimant a tots». El tècnic basc destacava que per a ell és «sempre un plaer tornar a Girona» i va deixar clar que «aquest sentiment no canviarà ni el canviarà mai ningú, tot i que ho estan intentant. Res canviarà el que sento per la ciutat, pel club i per la majoria de les persones que hi ha; també les que m'amenacen. Em quedo amb el record de tots. Està per sobre de la rivalitat.

Íñiguez subratllava la importància que va tenir Girona en la seva vida. «No ho oblidaré mai. Tot i que hi hagi certes persones que es pensin que he canviat, continuo dient-me igual. Soc el mateix que va venir a retrobar-se i a ajudar el fill i el gos. Vaig aconseguir les tres coses i vaig guanyar molt, més enllà del títol». Per tot, el vitorià destaca que només sent «amor» quan ve a Girona «com vaig treballar per portar-hi un partit de Montenegro». Íñiguez deia ahir que després hi ha la rivalitat esportiva. «Tinc 53 anys i m'importa un rave el que pensin. Jo defenso i exigeixo les meves jugadores com feia a Girona», deia. Per acabar, l'extècnic de l'Uni recordava que es tracta «només d'un partit meravellós entre dos grans equips».