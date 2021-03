Jordi Galán, el Puyol del Shum

Què tenen en comú un partit de la Lliga de Campions entre Barça i Lokomotiv de Moscou del 23 d'octubre de 2002 i un Shum-Capellades de l'OK Lliga Plata d'hoquei del passat dissabte 20 de març? En principi res, però al darrere hi podem trobar una història curiosa i interessant. El jugador del club de Maçanet Jordi Galán té una gran semblança amb l'excentral blaugrana Carles Puyol. Això el va portar, l'any 2013, a fer de doble del jugador de la Pobla de Segur en l'anunci de Qatar Airways on apareixien molts dels futbolistes de la plantilla que aquella temporada va entrenar el Tata Martino. Són pocs segons, però Galán surt caracteritzat del central per rematar de cap una torreta amb flors que queia des d'un balcó i evitava que caigués sobre dues noies.

Fins aquí tot pot semblar pura casualitat. Un home que sembla Carles Puyol i el dobla en un anunci. Però el passat 20 de març Galán va fer una acció que va recordar molt una que també havia protagonitzat Puyol ja fa gairebé 20 anys. En un Barça-Lokomotiv de Champions l'excapità blaugrana va treure una pilota amb el pit quan el porter, Bonano, ja estava batut. Era el minut 65 i l'equip llavors entrenat per Louis van Gaal empatava a zero. Pocs minuts més tard, Frank de Boer marcava el gol que donaria la victòria al Barça. Jordi Galán va fer una acció molt similar a aquesta. Eren els últims instants del Shum-Capellades i els de Maçanet havien aconseguit empatar un partit que se'ls havia complicat de valent davant un equip de la zona baixa de la classificació. Havien començat perdent per 0-3, però finalment havien aconseguit empatar (3-3). És aquí on apareix el nostre protagonista. «Quedava un minut i mig i vam voler anar a guanyar el partit», comenta Galán, que va saltar a la pista en lloc del porter per jugar els últims instants amb cinc jugadors de pista i sense porter. «Quan faltaven 10 segons la pilota va anar cap a la nostra porteria i jo vaig rebutjar pensant que s'estava acabant el temps i el tall el va agafar un jugador rival», explica el jugador del Shum. Llavors es va produir la jugada, de la qual molta gent va parlar. El jugador va llançar a porteria i «jo em vaig llençar a terra a fer la posició de porter perquè normalment en aquestes jugades se sol rematar rasa», però el rival va fer un xut fort i «amb el braç la vaig aconseguir treure, com si fos un porter».

Galán va emular Puyol i «vaig posar l'equip per davant de tot», aspecte que el caracteritza com a jugador, com també caracteritzava l'excentral del Barça. «A part que m'hi assemblo, em sento molt el seu esperit i poso per davant valors i coses que altra gent potser no posaria», afirma Galán, que segueix narrant aquella jugada: «En aquell moment no vaig pensar res, només volia evitar el gol com fos possible tot i que una pilota d'hoquei, si t'impacta a la cara, pot fer molt de mal», afirma el jugador nascut a Canet de Mar. De fet, «jo m'aixeco i segueixo jugant, no li vaig donar cap mena de valor en aquell moment», explica. Tot i així, en ser una acció antireglamentària, la jugada va acabar amb un penal en contra del Shum. «En futbol, un penal és més fàcil de transformar, però en hoquei la mitjana no és tan alta i vaig donar l'oportunitat al porter d'aturar el penal». El porter Tomàs Ramírez va evitar un mal major i va fer sumar un punt al conjunt gironí. «Si ho has de pensar, no ho faràs, i en Puyi aquell dia devia pensar el mateix», sentencia Galán.

L'endemà, «va ser un dia divertit», comenta. «No van parar d'arribar missatges d'antics companys d'equip i de gent relacionada amb el món de l'hoquei, alguns que em deien, fins i tot, que estava boig». Els mitjans de comunicació també se'n van fer ressò i a la mitja part del Reus Deportiu-Barça d'OK Lliga emès per Esport3 també se'n va parlar. Ara, el club de Maçanet té quatre partits per davant per acabar la lliga. Són cinquens amb 30 punts i l'objectiu és «quedar el més amunt possible» i sense renunciar a res. «Ha estat un any molt complicat», però el Shum encara té opcions d'aconseguir l'ascens a OK Lliga. El primer del grup pujarà directe, mentre que el segon haurà de fer un play-off amb l'onzè o dotzè classificat de la màxima categoria. El primer és el Manlleu amb 39 punts, 9 més que els gironins, i el segon el Vilafranca, amb 37, dos equips que encara han de passar per Maçanet.