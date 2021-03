Kanma guanya a Manresa i Yates conserva el lideratge

El ciclista alemany Lennard Kämna (BORA) va ser el guanyador de la cinquena etapa de la Volta a Catalunya, amb final a Manresa, després de coronar Montserrat a 26 quilòmetres del final. L'anglès Adam Yates (Ineos), que va arribar amb el gran grup a 1 minut i 59 segons del guanyador, no va tenir problemes per mantenir-se com a líder en la general.

Tampoc hi va haver canvis en la resta de posicions d'honor. El podi el segueixen formant dos dels seus companys, l'australià Richie Porte i el gal·lès Geraint Thomas, a 45 i a 49 segons, respectivament. Quart és l'espanyol Alejandro Valverde (Movistar), a 1 minut i 3 segons, mancant dues etapes per a la conclusió de la carrera. El panorama de l'etapa va canviar a Montserrat, port de primera categoria. Abans d'afrontar-lo, semblava que el francès Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) comptava amb molts números per emportar-se el triomf d'etapa, però se li van fondre les cames durant la pujada.

D'altra banda, l'equip Kern Pharma es va retirar voluntàriament de la Volta a Catalunya abans de començar l'etapa d'ahir, a causa de dos positius per coronavirus.