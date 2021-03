Verstappen domina i Sainz és quart en els lliures de Bahrain

El retorn del bicampió Fernando Alonso dos anys després amb Alpine, l'estrena de Carlos Sainz amb Ferrari i els múltiples aspirants que desafien el set vegades campió mundial Lewis Hamilton van protagonitzar el retorn del Gran Circ ahir en els primers entrenaments lliures a Bahrain.

Molts al·licients per a una temporada que havia de ser la de la revolució reglamentària, ajornada a 2022 per l'impacte de la pandèmia de coronavirus, però que a tenor del vist en la primera jornada de rodatge sobre el circuit de Sakhir tindrà més punts d'interès dels esperats. Amb les precaucions degudes de tot just dues sessions d'entrenaments lliures, sembla que hi haurà partit. La presentació del Red Bull RB16B va deixar entreveure que és un cotxe més que competitiu, especialment amb Max Verstappen dominador de les dues sessions, una sobre el Mercedes de Bottas i una altra sobre el McLaren de Lando Norris. Verstappen i Norris van ser els dos pilots que van semblar tenir la capacitat per a buscar les pessigolles als Mercedes d'Hamilton i de Bottas. El britànic va signar el tercer millor temps rere Verstappen i Norris.

Per darrere hi ha Ferrari. Rejovenida amb la incorporació de Sainz, que se suma a Charles Leclerc, l'escuderia va mostrar alguns brots de la mà del madrileny, que va arribar a estar en la baralla pel millor temps de la segona sessió de lliures, i va acabar quart a 2,8 dècimes. Una de les grans notícies del curs és el retorn d'Alonso, després de dos anys de parèntesis torna amb l'estructura amb la qual va ser campió el 2005 i 2006, Renault, ara Alpine. Ni Alonso ni el francès Ocon van ser entre els deu millors temps en cap de les dues sessions.