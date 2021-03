El Bàsquet Girona fa el primer pas per assegurar la permanència (93-73)

El Bàsquet Girona ha començat amb bon peu la fase de permanència a LEB Or tombant el Tizona Burgos a Fontajau (93-73). L'equip de Carles Marco, d'aquesta manera, segueix liderant la lligueta, ara ja amb 7 triomfs i només 2 derrotes, i fa un pas endavant cap a la confirmació de la permanència. Després d'una primera part igualada, els gironins s'han desfet amb comoditat del Tizona a partir del tercer quart i en el darrer han acabat passant per sobre del rival en una exhibició coral de gana i sacrifici. Un dels jugadors més criticats, Rozitis, ha ofert avui la seva versió més estel·lar, amb 18 punts, i cap errada en el tir. A 1.21 Marco ha donat minuts al jove Moncanut. I poc després ha entrat Dibba.

En el retorn del públic a Fontajau, gairebé un miler de persones han anat al partit, el Bàsquet Girona no ha fallat i ha ofert una versió molt competitiva. El missatge és clar: l'equip es vol salvar per la via ràpida i no farà fàstics a lluitar pel primer lloc de la lligueta, que li donaria l'opció de ser repescat pel "play-off" d'ascens. El Tizona, com havia advertit Marco, és un equip que quan se sent còmode és quan encerta el triple. A la primera part li han entrat, però a la represa, ja no, i aquí han començat a perdre el partit (han acabat amb un 8/29). Mentrestant el Girona ha anat per feina. Del 44-42 amb què ha arrencat el segon temps, en menys de cinc minuts s'ha passat al 58-46, per primer cop una diferència de 12, i els locals no l'han deixada escapar. Rozitis ha fet el què ha volgut a la pintura. I quan ha calgut recórrer al tir exterior, Cosialls i Jonsson s'han apuntat a la causa.

El partit ha arribat pràcticament resolt al darrer quart (72-60). Pepo Barral, avui ha fet el seu millor partit amb el Girona, i Pep Busquets s'han encarregat d'acabar disparant les diferències fins als 20 punts finals (93-73). Dimecres el Girona torna a jugar a casa (19.30), contra l'Ourense, en una nova jornada d'aquesta fase de permanència.

Màxims anotadors Bàsquet Girona: Rozitis (18), Pep Busquets (17) i Schaftenaar (12).