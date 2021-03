Dret a somiar o lluitar per salvar-se

Ha arribat l'hora de la veritat. Aspirar a tot o res. El Peralada té avui una final amb majúscules al municipal Xevi Ramon (12 h). Els d'Albert Carbó tancaran la primera fase de la competició contra el Vilassar de Mar en un duel que pot anar des de l'eufòria a la decepció. Els xampanyers són setens a la classificació amb 25 punts i si tornen cap a l'Alt Empordà amb els tres punts se salvaran matemàticament, guanyant-se el dret a somiar per jugar el play-off d'ascens a la Segona RFEF. Hauran de guanyar, però, els maresmencs, que són el conjunt que marca la línia de lluitar per pujar des del sisè lloc i amb dos punts més que els verd-i-blancs (com la Grama).

Si no, estaran condemnats al grup de permanència, amb el Figueres i Banyoles, en el qual només seguiran a la Tercera RFEF els quatre primers i els sis restants baixaran a Primera Catalana.

«L'equip arriba preparat i amb confiança després de les últimes jornades. Esperem fer un gran partit perquè només ens val la victòria», explica Carbó. L'equip s'agafarà a l'increment de moral que va donar la victòria en el derbi alt-empordanès per superar «un rival que tant li val la victòria com l'empat».

En aquest sentit, el tècnic és conscient que el Vilassar «especularà i estarà a gust amb el 0-0». «Estarà atent per aprofitar qualsevol errada nostra, però intentarem anar a totes des del minut zero», afegeix.

El Peralada té opcions de ser a la fase de promoció si aconsegueix acabar la primera fase de lliga regular entre el quart i el sisè, tot i que Carbó és prudent: «Estem cent per cent focalitzats en el partit a Vilassar. Sabem la importància que té i quan acabi ja veurem on som». Els xampanyers tindran la baixa de Muritala per al partit d'avui.