L'eficàcia fa que el Llagostera venci el Prat

Amb el retorn del públic i la titularitat a l'eix de la defensa de Juan Forlin el Llagostera ha jugat aquest matí contra el Prat. Tot i saber que l'equip jugarà per disputar la nova Primera RFEF, era important treure els tres punts per encarar-la amb els màxims possibles. Tot i jugar de locals i amb l'escalf de l'afició, el Prat ha sortit més valent i amb la intenció de dominar. Sense materialitzar les ocasions, els visitants han vist com en la primera oportunitat el Llagostera ha vist porta mitjançant Duba. A la segona més del mateix, i Sascha amb la testa ha certificat el 2-0 final. Un resultat que fa que els blaugranes tanquin la fase regular amb 29 punts. La setmana que ve inicien la segona fase per disputar l'any vinent la nova Primera RFEF.