La nova Segona Catalana, en marxa

Això de marejar la perdiu ha acabat. Igual que els equips de les altres categories del futbol autonòmic, els clubs de Segona Catalana van poder tornar a trepitjar un terreny de joc ahir gràcies al nou format de competició: el torneig de Segona Catalana. Aquesta nova lliga està formada per 13 grups -de l'1 al 4 conformat per clubs gironins- on hi ha 6 equips, aquesta competició és de caire amistós i fa que desapareixin els ascensos i descensos. No obstant això, no jugar-s'hi res, un cop acabada la lligueta es procedirà a una segona fase en format eliminatòria on semifinalistes i finalistes obtindran el premi de la subvenció d'una part o totalitat de l'arbitratge de la temporada vinent o de la quota d'inscripció. Ahir van haver-hi els primers partits: el Comacros va vèncer (1-2) el Porqueres, el Blanes va empatar a 2 contra el Quart; i el Can Gibert va doblegar (5-1) el Begur.

El passat 8 de març va ser un cop dur pel clubs militants de la Segona Catalana. La Federació Catalana de Futbol decidia cloure la Lliga a mitja temporada després de no saber cap a on redirigir el pla de competició. Retallar i fer jugar jornades entre setmana era inviable, per això la decisió de suprimir-la va ser unànime.