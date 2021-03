El Peralada perd per la mínima a Vilassar (1-0) i jugarà per salvar-se

El Peralada tenia opcions de jugar la fase intermitja per ascendir a Segona RFEF amb la salvació a la butxaca, si guanyava aquest matí al Vilassar de Mar. Els maresmencs i els alt empordanesos eren els dos equips que pugnaven per la darrera plaça per disputar aquesta promoció intermitja. El partit, que ha estat igualat, s'ha decantat pels locals amb un marcador d'1-0 que fa que siguin ells qui la disputin mentre que els d'Albert Carbó lluitaran per salvar-se després de tancar la Lliga regular setens amb 25 punts.

El Girona B, per la seva banda, que ja sabia des de la setmana passada que jugarà per pujar, ha vençut amb el mateix resultat (0-1) al camp del campió, el Cerdanyola gràcies a un gol de Pau Víctor a les acaballes. A la primera part el porter del filial, Jona Morilla, ha aturat un penal encara amb el 0-0, just abans del descans. El Girona B tanca la fase regular segon amb 37 punts. Mentre que el Figueres, que també sabia que lluitarà per no descendir a Primera Catalana, ha perdut al Municipal de Vilatenim per un contundent 0-3 contra el Sant Andreu i acaba novè amb 21 punts.