El Peralada perd per la mínima a Vilassar i jugarà per salvar-se

El Peralada tenia opcions de jugar la fase per ascendre a Segona RFEF si guanyava aquest matí al Vilassar de Mar. Els maresmencs i els alt empordanesos eren els dos equips que pugnaven per la darrera plaça per disputar aquesta promoció intermitja entre els darrers classificats i els tres primers. El partit que ha estat igualat, s'ha decantat pels locals amb un marcador d'1-0 que fa que siguin ells qui la disputin mentre que els d'Albert Carbó lluitaran per salvar-se després de finir la Lliga setens amb 25 punts. El Girona B que ja sabia des de la setmana passada que jugarà per pujar, ha vençut amb el mateix resultat (0-1) al camp del campió, el Cerdanyola gràcies a un gol de Pau Víctor a les acaballes just després que Morilla aturés un penal amb el 0-0 i tanca la fase regular segon amb 37 punts. Mentre que el Figueres, que també sabia que lluitarà per no descendre, ha perdut al Municipal de Vilatenim per un contundent 0-3 contra el Sant Andreu i acaba novè amb 21 punts.