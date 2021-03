Peter Sagan s'emporta la cinquena etapa de la Volta amb final a Mataró

Peter Sagan (Bora-Hansgroe) es va emportar la sisena i penúltima etapa de la Volta Catalunya en ser el més ràpid en la primera arribada massiva que hi ha hagut aquest any a la ronda catalana. El ciclista eslovac va ser el primer a travessar la línia de meta per davant de Daryl Impey (Israel Start-up Nation) i Juan Sebastián Molano (UAE-Team Emirates).

L'etapa, de 203 quilòmetres entre Tarragona i Mataró, tenia com a principal obstacle per als esprinters l'Alt del Collet, de tercera categoria, a 15 quilòmetres de l'arribada. Un cop superat, els equips dels homes ràpids ja van treballar perquè els velocistes poguessin emportar-se almenys una etapa de la Volta Catalunya. Demà, en l'última etapa amb el tradicional circuit a la muntanya de Montjuïc també preveu una lluita entre els homes forts. Adam Yates (INEOS Grenadiers) defensarà el maillot de líder de la general.