El Sarrià entra en zona de descens després de perdre a Zamora

Nova derrota del Sarrià, que encara no ha sumat cap punt en aquesta segona fase. Ahir va caure a la pista del Zamora (27-21) en un partit que el conjunt local va començar a encarrilar després del descans. La derrota, a més, fa que l'equip entrenat per Salva Puig caigui en zona de descens.

Els gironins van començar ben plantats sobre la pista i van ser els primers dominadors del duel en els primers compassos (4-6), tot i que els locals van capgirar la situació (8-6). Malgrat tot, la primera meitat va ser molt disputada i es va arribar al descans amb el Zamora dos gols per sobre (13-11), però encara amb tot per decidir.

Va ser l'inici de la segona meitat que va condemnar als blaus, perquè un parcial de 4-1 en cinc minuts va fer que els castellans agafessin un avantatge massa ampli gols que ja seria impossible de capgirar per part dels visitants. Tot el contrari, aquesta renda va passar dels cinc als vuit gols als 10 minuts de la represa (23-15). Tot i intentar-ho, el Sarrià no va poder fer res per impedir la derrota que el fa caure a la zona de descens per primera vegada.