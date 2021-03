El Tizona, el primer obstacle

El Bàsquet Girona arrenca una setmana més tard que els altres equips la segona part de la competició. No perquè el partit anterior s'hagués ajornat, sinó perquè en aquesta segona fase el grup és imparell. Així, l'equip entrenat per Carles Marco comença aquesta lligueta per la permanència avui, a Fontajau, davant el Tizona de Burgos, en el que serà la tornada del públic en un partit del conjunt gironí. «És un estímul gegant que ens pugui venir a veure gent i ens ve molt de gust», afirma Marco, que afegeix que «segur que hi haurà moments de dificultats, com en tots els partits, i l'afició ens ajudi a tirar el partit endavant». Però el tècnic barceloní també avisa: «Tot i que ens il·lusiona començar la segona fase amb la nostra gent, espero que aquesta il·lusió no ens generi més tensió del compte».

Una segona fase que començaran com a líders del grup de la permanència, una posició que, a part de garantir la salvació, també donaria el dret a jugar el play-off d'ascens a l'ACB. De moment, però, Marco no en vol sentir a parlar perquè creu que «hem d'anar passa a passa» i s'ha de pensar «primer amb el Tizona i quan acabi el partit ja pensarem en Ourense».

Una situació completament oposada viuen els castellans, que van començar la segona fase com a cuers del grup i necessiten sumar victòries si no volen veure com la permanència se'ls complica. De fet, amb el canvi d'entrenador l'equip ha millorat, i la setmana passada ja va guanyar al Canoe (89-63) en el primer partit de la fase. El conjunt ara entrenat per Lluís Riera també ha incorporat peces importants en les últimes setmanes, com els jugadors interiors Michael Hall o Ryan Nicholas. Carles Marco afrima que «arriben amb urgències, però són les mateixes que tenim nosaltres per sumar com més aviat millor per no estar en els últims llocs».