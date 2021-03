El Barça cau golejat en la final de la Copa d'Espanya per l'Inter Movistar

El Barça de futbol sala, entrenat pel gironí Andreu Plaza, no va poder sumar la seva tercera Copa d'Espanya consecutiva i va caure en la final de forma clara davant l'Inter Movistar (6-1). Tot, en un partit on el conjunt madrileny va ser superior en la segona meitat.

I això que després que l'equip entrenat per Tino Pérez aconseguís capgirar el gol inicial blaugrana, obra de Ximbinha, que va marcar després d'una espectacular xilena. Però els madrilenys ja li havien donat la volta al marcador abans d'arribar al descans amb gols de Martel i Borja.

I en la represa no hi va haver color. Els de Pérez van ser superiors i, ràpidament, van aconseguir un avantatge de tres gols. A la desesperada i perdent 4-1, Plaza va posar el porter-jugador per intentar igualar el partit, però no va fer efecte, i sense ningú a la porteria blaugrana els madrilenys van fer dos gols més després de recuperacions ràpides que ja van ser impossible de remuntar.