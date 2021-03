Besalú, Can Gibert i Tordera manen a la nova 2a Catalana

La nova Segona Catalana -anomenada Torneig Segona Catalana- ha tornat, per fi, aquest cap de setmana. Ho ha fet amb 9 partits d'equips de comarques de Girona dividits en tres grups -d'un total de 13- i sense ascensos ni descensos. Tot i que, a priori, no es juguen res, la segona fase, ja en format d'eliminatòries, tindrà recompensa econòmica per finalistes i semifinalistes.

En el grup 1 el primer líder és el Besalú que ahir va guanyar el Camprodon (4-2) i se situa primer per aquesta diferència de dos gols. Colíders són el Porqueres, que dissabte va vèncer al camp del Comacrós (1-2), i l'Amer, que ahir va derrotar el Bosc de Tosca (2-1).

En el grup 2 qui ocupa la primera posició, també per diferència de gols, és el Can Gibert, que dissabte va golejar al Begur (5-1). Ahir, en aquest grup, dues altres victòries locals, la del Marca de l'Ham davant el Llançà (2-1) i la de l'Empuriabrava contra el Torroella (2-1).

Per últim, en el grup 3, sí que trobem un líder en solidari, el Tordera, que ahir va doblegar al Farners per 2-1 i és l'únic aquest d'aquest grup que ha aconseguit guanyar aquesta jornada. Els altres dos partits van acabar amb empat, el del Blanes i el Quart (2-2), de dissabte, i el del Tossa i el Cassà (1-1), d'ahir.