El «cas Neymar 2» es jutjarà a Barcelona

El Tribunal Suprem ha confirmat la competència de l'Audiència de Barcelona per jutjar el 'cas Neymar 2'. L'alt tribunal desestima el recurs de l'acusació particular contra la decisió de l'Audiència Nacional d'inhibir-se a favor de l'Audiència de Barcelona, ja que considera que no es pot afirmar que cap dels delictes es cometés íntegrament a l'estranger sinó que algunes accions es van produir a Barcelona. La causa és per delictes de corrupció entre particulars i d'estafa impròpia per atorgament de contractes simulats en perjudici de tercer en el fitxatge del futbolista brasiler per part del FC Barcelona. Estan acusats Neymar, els seus pares, l'expresident del Barça Sandro Rosell i l'expresident del Santos Odilio Rodríguez.