El CPA Olot s'endú el títol català en el retorn dels grups de xou

Més d'un any després i a porta tancada, el CPA Olot i el CPA Girona de xou gran tornaven a competir. La capital de la Garrotxa va acollir el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic i els dos màxims favorits van decidir executar la coreografia que havien presentat la temporada passada, pel que cada figura i cada moviment estava cuidat al mínim detall. També van optar per aquesta fórmula els altres clubs gironins, com el GEiEG o el CP Celrà.

El CPA Olot es va proclamar campió de Catalunya amb una execució molt neta del seu ball Trampa Mortal. El disc, que fa referència a la història d'una vídua negra que atrapa la seva víctima, va funcionar molt bé a pista i les patinadores van anar superant les dificultats que planteja la coreografia i les diferents figures sense cap error i mostrant confiança completa sota el parquet del Pavelló Pla de Llacs d'Olot. Els jutges ho van valorar i tots ells van donar notes superiors als 9 punts, fent pujar la puntuació final fins a uns envejables 94,2 punts.

Un cop va acabar el ball, va ser el torn del CPA Girona, que sortia amb l'avantatge de conèixer la puntuació que havien firmat les seves grans rivals. Sempre assistint a la seva cita amb l'espectacularitat tot i que enguany sense que el públic la pogués gaudir, la coreografia va presentar algunes novetats: van fer variacions a la música i a algunes de les figures que més problemes van portar durant la temporada passada. Malgrat això, sobretot una caiguda va reduir les possibilitats de situar-se en l'escalafó més alt del podi. Els jutges ho van penalitzar i van situar el ball en segona posició, a només dues dècimes del tercer classificat, el CPA el Masnou, que amb la proposta Efecte Al·lucinogen, un pèl més clàssica, però molt visual i atractiva va firmar una puntuació de 82,7, també castigada per caigudes i, a més, per errors d'atrezzo.

Pel que fa als altres conjunts gironins, el CPA Celrà, amb una notable puntuació (76,6) tant en la part tècnica com artística, es va quedar a només tres punts del podi amb el ball Res és el que sembla que es qüestionava si el ritme elevat de la nostra vida ens fan veure coses que no ho són. Una mica més allunyat, en sisena posició es va situar el GEiEG (66,4), que tal com titulen a la seva coreografia Tot Torna van demostrar que qui riu últim riu millor.

L'últim classificat de la demarcació de Girona va ser el grup B del CPA Olot (65,7) amb Dia de difunts. El campionat també va suposar el seu adeu al xou gran, ja que la temporada que ve passarà a competir en categoria petita, per tal que les patinadores puguin competir al màxim nivell a cada campionat.

Després de celebracions i d'analitzar les actuacions, a partir d'avui els clubs ja treballaran amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma i de polir detalls de cara al Campionat d'Espanya de grup de xous grans i petits que es disputarà el proper cap de setmana del 24 i 25 d'abril a la capital del Segrià, Lleida. L'alegria era, però, haver pogut tornar a competir un any després.