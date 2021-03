Un estímul pel que vindrà

Final a una fase regular espectacular pel Llagostera: 29 punts en 20 partits per acabar quarts. Ahir en la darrera jornada, l'eficàcia ofensiva -allò que ha caracteritzat l'equip durant tot el curs- va ser la total protagonista. Duba, que es va estrenar com a golejador, a la primera meitat, i Sascha, a la segona, en van tenir prou amb dues ocasions de gol per certificar el triomf (2-0) contra el Prat en un Municipal blaugrana que va presentar una bona imatge en el retorn del públic a les grades. Victòria important per encarar de la millor manera la fase intermèdia d'ascens a la Primera RFEF.

Darrer partit de la fase regular, i molts factor per superar. Avançar una hora per adaptar-se a la primavera, amb el seu conseqüent trasbals; jugar a casa un diumenge al matí i no un dissabte a la tarda, com ha sigut habitual durant aquesta temporada, per allò de l'horari unificat; però també dues notícies de caire optimista: el retorn del públic al Municipal de Llagostera i l'imminent debut i, també, titularitat a l'eix de la defensa de la nova flamant incorporació blaugrana, la del central argentí exjugador d'equips d'alt renom com l'Espanyol o el Boca Júniors, Juan Forlín. Sentir novament l'escalf de la cridòria del públic i estar salvaguardat per Forlin va ser positiu. Però encara més els gols de Duba i Sascha.

Endormiscat va sortir un Llagostera que va veure com el Prat -que arribava a terres gironines amb 21 punts i amb la certesa que jugarà per no baixar a Tercera RFEF- dominava des de l'inici. Ni el assolellat dia despertava els jugadors d'Alsina. Ho intentaven, però les impresicions quan es tenia la possessió de la pilota guanyaven pes. Cap ocasió local en els primers compassos. Res preocupant per a un Llagostera que pot sorprendre al mínim detall. Tot el contrari que els pratencs que amb, Víctor Bertomeu per banda dreta ho provava des de lluny. Ni la pilota aturada sorgia efecte. L'altre gran virtud dels d'Oriol Alsina es la connexió Marcos-Sascha. En el minut 36, el porter del Bon Pastor va posar la pilota al cap de l'atacant perquè aquest la pentinés i perllongués cap a Duba. El belga, entrant des de la segona línia dins l'àrea pel flanc esquerre va superar Craviotto. «Per fi anoto un gol. Un any, he hagut d'esperar», deia Duba a Alsina quan celebrava el gol abraçat a Alsina.

La diana no va ser el desencadenant del canvi de guió a la segona meitat. La intenció la posava un Prat dominador però no encertat a l'hora de culminar les jugades ofensives. I ja se sap que quan es perdona ho acabes pagant. En l'única, com a la primera meitat, que va tenir el Llagostera, Pere amb tranquil·litat i parsimònia va arribar a línia de fons per centrar una pilota que va acabar al fons de la xarxa gràcies a l'excelsa rematada amb la testa de Sascha. Era el minut 81 i el partit s'havia decidit. Potser no van ser els millors 90 minuts però si per alguna cosa s'han caracteritzat enguany és per l'esforç coral i per l'eficàcia ofensiva. I ahir no va ser menys. Així doncs, el Llagostera clou la fase regular en quarta posició i amb 29 punts. I el que és més important, amb l'honor de poder jugar la fase -juntament amb Lleida, Badalona, Cornellà, Hèrcules, La Nucia i Atlètic Llevant- amb opcions molt reals d'èxit.