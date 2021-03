El Figueres destitueix Parés

Albert Parés ja no és l'entrenador del Figueres. El tècnic ha estat destituït aquesta tarda després de caure 0-3 ahir a Vilatenim contra el Sant Andreu en el darrer partit de la temporada regular. Parés, que va agafar les regnes de l'equip arran de la dimissió de Javi Salamero, se'n va amb un balanç d'una victòria i tres derrotes en quatre partits. Un bagatge que el club ha considerat insuficient per encarar amb garanties els deu partits de la fase per la salvació a Tercera RFEF. Vasil Dragomir dirigirà els entrenaments d'aquesta setmana a l'espera que el club trobi el nou entrenador.