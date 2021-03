Un gol de Pau Víctor al final i un penal aturat per Jona donen el triomf al Girona B

No hi ha millor manera d'acabar la primera part de la temporada. Guanyar, i a més, fer-ho al camp del campió del grup, el Cerdanyola. Els gironins van sumar ahir un nou triomf amb un gol de Pau Víctor a les acaballes del partit, que permet sumar tres punts molt importants de cara al desenllaç de la segona fase.

A la primera part no va haver -hi cap dominador absolut. El filial del Girona va fer un molt bon treball defensiu des de l'inici i va gaudir de les ocasions més clares. Primer Pachóni poc després Eric, provaven el porter local des de fora de l'àrea. Poc abans del descans, però, Ferri feia caure Servetti a l'interior de l'àrea, que seria l'encarregat de llençar la pena màxima que aturaria Jona Morilla amb els peus. Abans d'arribar al descans encara quedaria temps per una ocasió més, quan Javi Lòpez estavellava una rematada de cap al travesser. Amb el marcador inicial s'arribava al descans.

A la represa, la tònica del duel no va canviar gaire i les intencions d'ambdós equips era la mateixa. Tot i això, amb el pas dels minuts semblava que els locals feien un pas endavant, i fruit d'això arribaven les ocasions de Servetti primer, i de Jonny després. Tanmateix, quan faltava un minut per al descompte, era Pau Víctor qui donava una triomf transcendental al Girona B (0-1).