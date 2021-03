Hamilton resisteix els atacs de Verstappen i obre el Mundial amb victòria

Hamilton és molt Hamilton. Fins i tot amb un Mercedes ara per ara inferior als Red Bull. El set vegades campió mundial va ser capaç d'aliar-se amb l'estratègia i la sang freda per resistir a l'ímpetu del neerlandès Max Verstappen, sobreposar als seus atacs i guanyar a Bareín en el primer Gran Premi de la temporada.

Amb un canvi de pneumàtics realitzat ben d'hora, en la volta 14, que el va posar per davant del pilot que havia assolit la pole, i resistint la pressió dels Red Bull en els girs finals, on fins i tot va arribar a perdre el primer lloc,Hamilton va obtenir la victòria número 96 de la seva carrera.

Ningú en té més que ell. Però les coses respecte a la temporada passada han canviat: abans ho feia des de la superioritat del seu Mercedes, en aquest 2021 sap que el Red Bull és més ràpid.

Així i tot, l'escuderia alemanya va jugar bé les seves cartes i va guanyar amb un Hamilton que va afegir un nou rècord a la seva carrera: el del pilot amb més voltes liderades en la història de la Fórmula1.

La felicitat del pilot de Stevenage és la tristesa de Verstappen, que va sortir des de la pole, va perdre el primer lloc en optar per allargar les seves parades, i quan ho tenia tot a favor, va superar el seu rival per fora dels límits de la pista. Va haver de deixar-lo passar, i quan reintentava l'atac, ja no hi havia temps.

Va completar el podi l'altre Mercedes, el del finlandès Valtteri Bottas, seguit pel britànic Lando Norris (McLaren), el mexicà Sergio Pérez (Red Bull), el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), l'australià Daniel Ricciardo (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), el japonès Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) i el canadenc Lance Stroll (Aston Martin), que va tancar la zona de punts.

L'altre gran protagonista de la jornada, Fernando Alonso (Alpine), que va tornar a competir a la Fórmula després de dos anys d'absència, va haver de retirar-se en la volta 34, a causa d'uns problemes en els frens del seu monoplaça.

Una pena per a l'asturià, que va ser protagonista des de l'arrencada, ja que va atacar des de la sortida i va superar en l'inici a Carlos Sainz. Per davant, Verstappen va aguantar a Hamilton, i Leclerc va pujar a podi avançant a Bottas, just abans que sortís el cotxe de seguretat per culpa del rus Nikita Mazepin (Haas), que va anar contra les barreres al tercer revolt.

Alonso, que estava en una còmoda setena posició, va ser el primer a canviar pneumàtics, en la volta 12. Hamilton va entrar a la 14, mentre Verstappen va aguantar amb el seu pneumàtic mitjà fins a la volta 18. , Alonso i Sainz s'embrancaven en una bonica lluita.

Pitjors problemes tenia Fernando Alonso, que veia com el seu retorn a la Fórmula s'acabava en la volta 33. L'atac final de Verstappen va funcionar però va haver de deixar passar Hamilton per culpa d'un avançament il·legal. Amb això, el birtànic va ser el vencedor del primer Gran Premi de la temporada.