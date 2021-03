L'Olot torna als entrenaments abans de visitar l'Espanyol B

L'Olot tancarà aquest dimecres la primera fase de la Lliga jugant al camp de l'Espanyol B. Un partit que s'havia de disputar ahir diumenge, però que la setmana passada s'ajornava a l'haver-hi casos de dos futbolistes positius per coronavirus entre els membres de la plantilla garrotxina: Albert Blázquez i Jordi Xumetra. Amb els afectats evolucionant favorablement (el propi Blázquez es reincorporarà aquesta mateixa setmana a la feina) i passats els pertinents dies d'aïllament que marquen els protocols sanitaris, la plantilla ha reprès aquest matí els entrenaments per preparar el duel que es jugarà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque a partir de les cinc de la tarda.

L'Olot, faci el que faci dimecres, ja sap que jugarà la lligueta per intentar no baixar a la Tercera RFEF. Una fase que començarà aquest mateix cap de setmana però per la qual encara no hi ha calendari oficial.