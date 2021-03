El Peralada cau a Vilassar i haurà de jugar per salvar-se

El Peralada havia de guanyar a Vilassar de Mar per assegurar ja la permanència. En el duel més decisiu d'aquesta temporada per als empordanesos, els d'Albert Carbó ho van intentar de valent, sobretot a la segona meitat, però no van estar encertats de cara a porteria i van ser incapaços de capgirar la diana inicial de Martí Soler.

La primera arribada del matx la van tenir els verd-i-blancs a les botes de Casanova, però el seu xut va sortir per sobre el travesser. Tot just cinc minuts després, però, Martí Soler va obrir la llauna a favor dels del Maresme amb una falta que va xutar rasa i forta. A partir d'aquí, al Peralada li va costar refer-se d'aquest gerro d'aigua freda i no va ser fins a les acaballes de la primera meitat que ho va intentar, primer mitjançant Prieto i després amb un potent xut de mercader.

A la represa, els de Carbó van sortir disposats a donar la volta a l'electrònic i, només començar, van gaudir de tres ocasions clares de gol. Carles Puig, que acabava d'entrar al terreny de joc, i Corominas van desequilibrar una vegada i una altra per la banda però ningú aconseguia empènyer la pilota dins la xarxa. Malgrat el monòleg, els empordanesos no van aconseguir remuntar i es jugaran la salvació a la segona fase.