Remuntada del Girona per assaltar la pista del Lloret

El Girona va suar ahir per desfer-se del Lloret en el derbi gironí de l'OK Lliga. Els selvatans arribaven a la cita sense haver jugat la setmana passada a causa que l'encontre contra el Noia Freixenet es va suspendre. En canvi, els gironins venien d'empatar a dos contra el Palafrugell a casa. No obstant, en no vestir-se de curt la setmana passada, els de la Selva van dir la seva primer. A través de Thiel, els locals van obrir el marcador al minut 22 de partit per trencar la igualada. Amb el pas dels minuts, els visitants anaven guanyant terreny i posseïen les millors ocasions de l'enfrontament però sense materialitzar-les. Amb l'1-0 reflectint en el marcador s'arribava a la mitja part. A la represa, la balança es va equilibrar per part dels gironins, que van veure porta dos cops en només dos minuts gràcies a les dianes de Pujol. Amb el marcador de cara, el Girona ja no va desaprofitar l'avantatge.

No obstant, capgirar el marcador, tot pot passar en el món de l'hoquei. I més si es tracta d'un derbi quan no només està en joc la victòria sinó també la rivalitat geogràfica. Per aquest mateix motiu, els locals van llançar-se a per totes en busca de l'empat al tram final. En una recuperació de pilota a cinc minuts del final, David Gelmà va marcar l'1-3 definitiu en el marcador, ensorrant els intents de remuntada local. Amb aquesta victòria el Garatge Plana Girona reforça la seva posició a l'OK Lliga, és setè amb 34 punts, mentre que el Lloret ocupa l'onzena plaça amb 23.