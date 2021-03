Bàsquet amb valors a l'Escala

Reportatge. «A partir d'ara tots els campus que fem, a l'estiu o per Setmana Santa, o per Nadal, portaran el seu nom», assegura Pau Esponellà, coordinador del CB l'Escala, a l'hora d'explicar per què els han decidit batejar amb el nom d'Anna Casabella. És la jugadora més estimada de l'entitat, i després de morir el novembre passat als 30 anys per una malaltia, els seus valors podran perdurar al club.

Anna Casabella va ser escollida la millor jugadora de Tercera Catalana (2019/20) a la votació popular del portal web Bàsquet gironí. Era el mirall, el referent de totes les nenes del CB l'Escala, i la temporada passada «estava en el seu millor moment» quan va arribar el confinament i les competicions es van acabar precipitadament. «Parlem d'algú molt especial», relata Pau Esponellà, coordinador del club i amic personal seu. Casabella, l'històric dorsal 26, va morir el novembre passat, amb només 30 anys, per una malaltia. Un cop molt dur, però que a l'Escala intenten superar fent perdurar els seus valors. I el primer homenatge pòstum ha estat batejar amb el seu nom els campus que organitzin a partir d'ara. Ahir va arrencar el de Setmana Santa amb gairebé mig centenar d'inscrits d'entre 8 i 13 anys. Tots lluint la samarreta amb el 26 de l'Anna, que el club ha decidit retirar. I aprenent de la petja que va deixar.

El CB l'Escala ha fet, aquests últims anys, una clara aposta pel bàsquet femení (té més equips de noies, cinc, que de nois, quatre), i tot i que aquesta temporada han renunciat a reprendre les competicions per la pandèmia, hi ha ganes de tornar a jugar. Fa uns dies, a la Bisbal, van arribar els primers amistosos del sènior i del júnior femení. I des d'ahir i fins dimecres, mig centenar de nens i nenes perfeccionen la seva tècnica en sessions de matí i tarda al pavelló. Casabella era mestra, i sempre va ser molt propera a la mainada que pujava. Per això la tenien també com un referent. «Com a jugadora era increïble, però també estava molt lligada al club i mai no tenia un no per resposta. Si hem pogut fer créixer el femení ha sigut gràcies a ella, que també havia sigut la impulsora dels campus», recorda Esponellà. Ell ara és l'entrenador del júnior, on hi juguen les nenes que Anna Casabella, que també feia d'entrenadora, va dirigir quan eren cadets.

Jugadores d'elit com la gironina Queralt Casas (València) i l'ex-Uni Rosó Buch (ara al Gernika) col·laboren amb el campus Anna Casabella. El club hi va contactar per demanar-los alguna samarreta per sortejar entre la mainada i de seguida la resposta va ser positiva, encara sense coneìxer la història d'Anna Casabella. També van contactar amb el Manresa de la Lliga ACB, que també ha fet arribar el seu uniforme. Esponellà, aquesta vegada, no va demanar la col·laboració ni a l'Spar Girona ni al Bàsquet Girona «perquè sempre que els hem demanat alguna cosa ens han ajudat, i tot i que són els nostres referents, també volíem ensenyar als nens que hi ha d'altres clubs més enllà dels que tenim al costat de casa».

Anna Casabella feia molts punts, molts, en alguns partits més de 30 i de 40, però a l'Escala el que en queda és el record del seu tarannà i proximitat. I des d'ara els nens de la base podran formar-se amb aquests valors.