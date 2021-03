El Baxi Manresa renova el capità Guillem Jou fins al 2023

El Baxi Manresa ha fet oficial aquest matí la renovació de l'aler llagosterenc Guillem Jou. D'aquesta manera, el capità amplia el seu vincle amb el club, on va aterrar en edat júnior, i hi seguirà fins al 2023.





?? AMPLIACIÓ

?? Guillem Jou amplia el seu contracte amb el BAXI Manresa

?? El capità es queda a casa.



?? AMPLIACIÓN

?? @GjouC amplía su contrato con el @BAXI_ES #Manresa

?? El capitán se queda en casa.#SOMHIManresa



Jou, germà de la treballadora de l'Spar Girona i jugadora del GEiEG Uni Carla Jou , és un dels elements clau del vestidor malgrat que aquest any no ha pogut comptar amb gaire protagonisme castigat per les lesions. El jugador, de 23 anys, ha disputatamb una mitjana dei una