Greu lesió d'Araújo, que diu adéu a la temporada

A 24 hores per inaugurar els quarts de final del "play-off" de la Lliga Femenina, l'Spar Girona ha rebut la pitjor notícia possible. Es queda sense una de les seves millors jugadores, una María Araújo que s'ha lesionat aquest mateix matí mentre s'entrenava. Les primeres exploracions a càrrec dels serveis mèdics han confirmat que pateix una lesió greu del seu genoll dret "amb afectació a múltiples estructures", segons explica el comunicat.

Araújo no només es perd l'eliminatòria amb el Tenerife, sinó tot el que resta de temporada sempre i quan l'Uni aconsegueixi superar aquesta ronda. Tampoc està gens clar que pugui participar en els Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu. La jugadora segurament haurà de ser intervinguda per resoldre aquesta lesió i serà llavors quan s'acabarà de determinar quin és el temps exacte de baixa.

En la seva segona temporada a Girona, María Araújo s'ha consolidat com una de les peces imprescindibles per al tècnic Alfred Julbe. Als seus 8,8 punts de mitjana per partit hi suma també els 7,9 rebots que captura.