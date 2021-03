El Bàsquet Girona continua imparable a Fontajau (89-77)

El Bàsquet Girona continua imparable a Fontajau i aquest vespre ha sumat el sisè triomf seguit, entre la lliga regular i la fase de permanència. Amb la victòria contra l'Ourense (89-77) els gironins continuen manant en solitari la classificació i fan un pas més cap a la salvació. El Girona ja té un balanç de 8-2.

No ha sigut un partit fàcil, sens dubte. La primera part ha sigut molt igualada, però els locals han pogut marxar al descans manant de 5 gràcies a set punts consecutius de Pep Busquets (47-42). Semblava que seria el punt d'inflexió del partit, i més quan el tercer quart ha començat amb un Girona imparable ofensivament. Entre Busquets, Rozitis i Logan han arribat a enfilar la diferència a +14 (60-46) però el desencert en el triple en aquest parcial (0/8) ha passat factura i l'Ourense s'ha posat a sis (62-56) obligant Carles Marco a demanar temps. Una cistella de Schaftenaar a cistella passada ha permés tancar el quart vuit amunt (64-56).

El Girona ja no s'ha tornat a deixar sorprendre. En un moment, a l'inici del darrer quart, entre Busquets, una esmaixada de Faye i Schaftenaar han tornat a posar l'avantatge per sobre els 10 punts (71-58) i fins i tot els locals han arribat a manar de 16 (78-62). Al final la victòria s'ha quedat a casa per 89-77. Diumenge següent partit de la fase de permanència, a Melilla, a partir de les 19h.

Anotadors Girona: Busquets (20), Faye (18), Rozitis (12) i Logan (10).