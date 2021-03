Dolça derrota del Barça femení que certifica l'accés a semifinals de la Lliga de Campions (2-1)

El Barcelona ha fet valer el 3-0 favorable de l'anada per segellar aquest dimecres el seu accés per quarta vegada en cinc campanyes a les semifinals de la Lliga de Campions femenina, malgrat patir la primera derrota de la temporada (2-1) contra el Manchester City en el partit de tornada dels quarts de final, disputat a l'Academy Stadium.

El Barça s'ha embussat al començament del partit. La pressió alta del City ha ofegat la sortida amb pilota controlada de les blaugrana, que han recorregut al joc directe i han abusat de les pilotes llargues buscant la carrera d'Asisat Oshoala. Sense la possessió, el quadre barcelonista ha estat molt incòmode en atac.

A més, en defensa també ha patit per frenar les envestides inicials de l'equip anglès, que ha tingut les millors aproximacions. La referència ofensiva del City, Janine Beckie, ha avisat en els primers compassos amb un potent xut des de l'interior de l'àrea que ha posat a prova la col·locació de la portera Sandra Paños.

No li ha sortit a la primera, però la segona ha estat la bona. Beckie ha obert la llauna en el minut 20, en una jugada enrevessada després d'un servei de córner. Sam Mewis ha rematat de cap una centrada tancada al cor de l'àrea, la pilota ha quedat morta dins de l'olla i Beckie ha estat la més llesta per empènyer la pilota fins al fons de la xarxa.

Un gol que ha premiat la bona arrencada del City i que ha ficat el conjunt anglès de nou en l'eliminatòria. A dos gols de forçar la pròrroga, les 'citizen' han seguit pressionant, han tingut alguna ocasió, però amb el pas dels minuts les de Lluís Cortés han anat trobant el seu lloc en el terreny de joc.

Han tingut les blaugranes un major control de la pilota i ha aconseguir l'equilibri al centre del camp. Aquest canvi en el joc ha donat els seus fruits en atac, amb dues clares ocasions que han tingut com a protagonista Oshoala, però que la nigeriana no ha aprofitat.

El premi per a l'africana ha arribat en el minut 59. Graham Hansen ha recollit un mal rebutgi de la defensa del City i, des de la línia de fons, ha assistit amb una passada de la mort a Oshoala, que només ha hagut d'empènyer la pilota.

Amb l'empat, al City se li posava molt cara amunt la remuntada i el Barça ha tornat a respirar amb tranquil·litat. Tant, que Leila Ouahabi ha concedit un penal innocent i rigorós a parts iguals, per un lleuger contacte a Ellen White.

Sam Mewis ha definit des dels onze metres amb un llançament magistral, potent i ajustat a la base del pal dret, per aconseguir el gol de la victòria del conjunt anglès i propiciar així la primera derrota de la temporada per a les blaugranes.

El Barça ha perdut. Però, al cap i a la fi, ha segellat el seu accés a les semifinals de la Lliga de Campions per quarta vegada en els últims cinc anys. Ara, les blaugranes esperen rival, que sortirà de l'encreuament entre l'Olympique de Lió i el París Saint-Germain.

- Fitxa tècnica:

2 - Manchester City: Ellie Roebuck; Lucy Bronze (Caroline Weir, min. 73), Abby Dahlkemper, Alex Greenwood, Esme Morgan; Rose Lavelle, Keira Walsh, Samantha Mewis (Laura Coombs, min. 80); Chloe Kelly (Jessica Park, min. 86), Ellen White (Geoergia Stanway, min. 73) i Janine Beckie.

1 - Barcelona: Sandra Paños; Marta Torrejón, Andrea Pereira (Bruna Vilamala, min. 89), María León (Vicky Losada, min. 79), Leila Ouahabi; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen (Lieke Martens, min. 61); Asisat Oshoala (Ana-Maria Crnogorcevic, min. 79) i Mariona Caldentey (Jana Fernàndez, min. 89).

Gols: 1-0, min. 20: Beckie. 1-1, min. 59: Oshoala. 2-1, min. 68: Mewis, de penal.