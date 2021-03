El Figueres confia en Moisés Hurtado per a la banqueta

El Figueres ja té nou entrenador. L'exjugador Moisés Hurtado ha estat l'escollit per ocupar la banqueta blanc-i-blava després de la destitució d'Albert Parés com a conseqüència de la desvinculació de Javi Salamero. A Vilatenim, l'exfutbolista té la missió de reconduir una temporada decebedora per aconseguir la permanència a la Tercera RFEF i evitar així el descens a Primera Catalana (sisena categoria).





Fins fa poc, Hurtado era l'entrenador del juvenil B de l'Espanyol i ara es farà càrrec dels figuerencs en els deu partits que queden de la fase per la permanència. En la seva etapa com a jugador el sabadellenc ha defensat les samarretes de clubs com l'Espanyol, Granada,, Olympiakos i Eibar. El tècnic serà presentat demà a Vilatenim (16 h).