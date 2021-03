La greu lesió de María Araújo eclipsa l'estrena al «play-off»

L'Spar Girona encara la seva participació al play-off per intentar revalidar el títol de la Lliga Femenina de la pitjor manera possible. Només un dia abans d'inaugurar els quarts de final contra el Ciudad La Laguna Tenerife, el vestidor encaixava com un cop de puny a l'estómac la lesió de María Araújo. Peça imprescindible per a l'equip i una de les interiors més dominants del campionat, la gallega s'acomiada de la temporada. El motiu? Es va fer mal durant l'entrenament del matí, abans d'agafar l'avió. Les primeres exploracions confirmaven el diagnòstic més dolorós possible. Es parlava de lesió «greu» al seu genoll dret i també de «múltiples estructures» afectades. Araújo, que possiblement haurà de ser intervinguda, no només es queda sense jugar aquest curs. Veu perillar, i de quina manera, el seu concurs als Jocs Olímpics de Tòquio que s'han de celebrar aquest estiu.

Dur revés per la jugadora i també per l'equip. Es queda Alfred Julbe sense una de les seves peces més importants. Perd rotació l'Uni, que la necessitarà no només per superar aquesta eliminatòria, sinó també si vol arribar el més lluny possible i doblegar equips amb molt més potencial com ho són el València i Perfumerías, presumiblement els rivals que s'anirà trobant a mesura que camini cap endavant. De moment, torn pel Tenerife. El sisè classificat, amb un balanç de 16 victòries i 14 derrotes, no ha sigut un gran obstacle per l'Uni aquest curs. 48-80 a les Canàries i 63-54 a Fontajau. «Contra equips amb mobilitat alta i un bon rebot patim bastant. No és el seu cas, tot i que respectem aquest rival. Haurem d'estar al cent per cent. Si ho fem, tindrem moltes opcions de passar l'eliminatòria». Ho explica Laura Antoja, mà dreta de Julbe a la banqueta. Ho farà l'Uni amb ganes de refer-se de la desfeta de dissabte contra l'Avenida. Però tocat per la baixa d'Araújo. Una jugadora menys i no pas qualsevol. Pilar important en el joc interior, anota gairebé 9 punts per partit i captura 7,9 rebots, la quarta millor marca de la Lliga.