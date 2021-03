L'Olot recupera Blázquez, Eloi Amagat i Del Campo per visitar l'Espanyol B

L'Olot tanca avui la temporada regular de Segona B amb el partit ajornat el cap de setmana passat al camp de l'Espanyol B. Un cop passada la quarantena arran d'uns positius per COVID-19 que van fer suspendre el partit, els de Gabri Garcia es planten a la Ciutat Esportiva Dani Jarque conscienciats de la importància dels tres punts en joc. Una victòria avui a Sant Adrià del Besós (17.00) permetria als garrotxins allargar la bona dinàmica després del derbi contra el Llagostera i encetar la fase per la permanència amb la confiança ben alta. I el més important, els tres punts permetrien deixar enrere el filial blanc-i-blau, atrapar el Prat i millorar el quoficient amb vistes a la lligueta per evitar el descens a Tercera RFEF. Gabri recupera efectius per al duel contra un Espanyol B que estrenarà entrenador: Luis Blanco ha agafat el relleu de José Aurelio Gay, destituït aquesta setmana. El gran referent de l'equip, Jordi Xumetra, encara no està a punt però, per contra, el tècnic de Sallent pot disposar d'Eloi Amagat, Del Campo i, en principi, també Blázquez.

«Hem de donar continuïtat i confiança a la línia del partit del Llagostera. Continuar amb la idea de créixer amb els petits canvis que estem introduint. Donem un toc diferent i altres possibilitats però amb la mateixa idea de ser protagonistes i intentar tenir la pilota», deia ahir Gabri. El repte d'avui és realment complicat. El filial blanc-i-blau, malgrat haver caigut en picat, compta amb jugadors de gran qualitat i projecció. Per a Gabri, sobretot, el gran perill de l'Espanyol B són «les transicions». «Haurem de vigilar. Són un equip molt potent. Una de les seves grans virtuts és la velocitat i fan molt de mal amb espais. Per mi són el millor equip de la categoria en aquest sentit», assenyala Gabri.

L'Olot té l'oportunitat d'entrar amb molt bon peu a la segona fase. Una victòria avui permetria veure-ho tot molt menys fosc que fa quinze dies. «No hem d'esperar ni especular a arribar a la segona fase, abans del Llagostera vam dir que ens quedaven deu finals i ara en són nou. Ho encarem de la millor manera i amb la idea de sumar el màxim possible de punts que hi ha en joc». Un bon resultat avui a Sant Adrià suposaria allunyar-se dels dos rivals de l'altre subgrup, Oriola i València Mestalla i, de passada, acostar-se molt als primers classificats, Atzeneta, Penya Deportiva Santa Eulàlia i Hospitalet. A més a més, el coeficient de punts que ara és de 0'947 milloraria.

Per la seva banda, el nou entrenador del filial espanyolista, Luis Blanco, comentava que la classificació «no fa justícia» a la realitat del conjunt garrotxí. «La sensació és que té jugadors molt determinants de la categoria, amb experiència i que proposen un joc atractiu. Nosaltres haurem de ser valents, tenir determinació i jugar a camp contrari i si ho aconseguim, podem aconseguir alguna cosa positiva», subratllava el tècnic, ascendit del juvenil A blanc-i-blau. Entre les baixes del filial per avui destaca la de l'extrem de Quart, Jofre Carreras, lesionat.