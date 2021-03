L'Olot tanca la primera fase amb un nou desencís

L'Olot inicia aquest cap de setmana la fase per la permanència i ho fa amb un munt de deures per fer. Aquesta tarda ha tancat la primera part del campionat, jugant el partit contra l'Espanyol B que uns dies enrere s'havia ajornat per coronavirus. Tot i tenir l'oportunitat d'avançar el filial blanc-i-blau a la classificació deixant d'una vegada per totes l'última posició de la taula, l'equip de Gabri Garcia ha ofert una pèssima imatge. Superat en totes les línies, el gol de Juan Delgado a la mitja hora ha sigut un miratge. L'única nota positiva en 90 minuts, on els de La Garrotxa gairebé no han tingut la pilota i molt menys han inquietat la porteria defensada per Fortuño. Perquè tot i posar-se 0-1 en el marcador, els locals han sigut capaços de capgirar la situació. Alan Baró, en pròpia, i una diana de Becerra després del descans, expliquen la desfeta.

Ja es veia de bon començament que l'Olot no se'n sortia. A un primer minut de cert control l'ha acompanyat, a l'instant, un allau d'arribades de l'Espanyol B. Svensson, Becerra, Nabil i Gabri han gaudit de quatre ocasions claríssimes. La punteria sí l'ha tingut Juan Delgado, al 31, que ha aprofitat a la perfecció una molt bona assistència de Soler.

Semblava un miracle que l'Olot estigués guanyant el partit i ben aviat l'eufòria s'ha apagat, quan Alan Baró ha introduït la pilota a la seva pròpia porteria. El central ha tocat una passada de la mort de Nabil cap a ningú.

Ja al segon temps, i després que Ballesté salvés el seu equip davant un xut d'Svensson, el porter poc hi ha pogut fer en una rematada a plaer de Becerra. L'Olot ha badat en un servei de banda i ha permès que l'Espanyol B remuntés el partit. No hi ha hagut cap mena de reacció i sí una mala notícia més. Barnils s'ha hagut de retirar per una possible lesió quan encara faltava una mitja hora pel final.

Amb aquest resultat, l'equip tanca la primera fase com a cuer del seu subgrup amb només 18 punts. Diumenge inaugurarà la fase de la permanència rebent l'Atzeneta al Municipal a partir de les sis de la tarda.



ESPANYOL B 2 - 1 OLOT

ESPANYOL B: Fortuño, Nil Jiménez, Alejandro, Villahermosa, Becerra (Julen, min. 82), Jutglà, Svensson (Iván Gil, min. 65), Nabil (Pedro Torres, min. 65), Ricard Pujol (Genar, min. 46), Gori (Mahicas, min. 74) i Omar.

OLOT: Ballesté, Soler, Barnils (Joel Arumí, min. 59), Alan Baró, Genís (Mas, min. 84), Kilian Grant, Vivancos (Samu Pinto, min. 70), Masó, Salinas (Pedro del Campo, min. 59), Pol Prats (Eloi Amagat, min. 59) i Juan Delgado.

GOLS: 0-1, Juan Delgado (min. 31); 1-1, Alan Baró, en pròpia (min. 41); 2-1, Becerra (min. 56).

ÀRBITRE: Abril Portillo (comitè murcià). T. GROGUES: Ha amonestat Alejandro (Espanyol B); Delgado, Kilian Grant (Olot).

ESTADI: Ciutat Esportiva Dani Jarque.