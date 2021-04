Hurtado és l'escollit per redreçar el rumb a Figueres

Nous aires a la banqueta del Figueres, tot esperant la reacció de l'equip per evitar el descens a Primera Catalana (sisena categoria). L'exjugador Moisés Hurtado és l'escollit per redreçar el rumb dels blanc-i-blaus en les deu jornades que queden de la fase per la permanència. Així ho va confirmar el club ahir després de la destitució d'Albert Parés a causa de la derrota contra el Sant Andreu (0-3). El tècnic gironí va ser l'aposta dels figuerencs quan Javi Salamero ?era el seu segon? va decidir posar punt i final a la seva etapa a Vilatenim, però els resultats no l'han acompanyat i han precipitat el seu adeu.

Hurtado serà presentat aquesta tarda a l'estadi (16 h) com l'encarregat d'aconseguir la salvació en la lligueta per la permanència a la Tercera RFEF, que tindrà deu equips -entre els quals també hi haurà el Peralada i el Banyoles- i baixaran els sis últims. El nou tècnic del Figueres s'estrena en un primer equip, ja que abans va ser un dels referents destacats del futbol formatiu de l´Espanyol. Ell sabadellenc, de 40 anys, va dirigir el juvenil A la temporada 2018-19, aconseguint el tercer lloc a la Divisió d'Honor i la classificació per la Copa del Rei, i la passada el juvenil B de Nacional, entrenant-lo fins el mes de gener passatquan va decidir acomiadar-se del club per buscar nous reptes professionals.

En la seva etapa com a jugador, Hurtado va vestir les samarretes de l'Espanyol i el Granada a Primera Divisió, l´Eibar a Segona i l'Olympiakos. Va finalitzar la seva trajectòria futbolística a Montilivi, on s'hi va estar una temporada i mitja (12-13 i 13-14). Amb el Girona va jugar 15 partits.