Un inofensiu Olot justifica per què tanca la primera fase en l'última posició

«Hem de fer autocrítica, no hem estat bé». Veritat com un temple la de Gabri Garcia, abatut minuts després de veure com el seu Olot protagonitzava una actuació ben pobra a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Punt i final a una primera fase per oblidar, resumint els motius que han dut l'equip al capdavall de la classificació. Jugant com ahir serà del tot impossible salvar els mobles en aquesta segona part del campionat, que comença aquest mateix diumenge al Municipal contra l'Atzeneta (18 hores). Per remuntar i confirmar la participació a la Segona RFEF toca reaccionar. Al camp de l'Espanyol B, res de res. El gol de Juan Delgado va ser l'única nota positiva. La resta, per oblidar. Superat en totes les línies, l'Olot va marcar primer quan el més fàcil hauria sigut començar perdent. Però tot i posar-se l'escenari a favor, va deixar-se neutralitzar l'avantatge a còpia d'un futbol pobre, sense idees ni cap acció d'atac amb cara i ulls.

Ajornat uns dies enrere pel brot de coronavirus que va afectar un parell de jugadors de la seva plantella, l'equip de La Garrotxa tenia l'oportunitat d'agafar una mica d'aire i abandonar l'última posició. Havia de guanyar, el que inflaria el vestidor de moral i permetria afrontar el segon tram de calendari amb una mica més de punts al sarró. No es va plasmar aquesta necessitat només saltar a la gespa, perquè si l'Espanyol B no va marcar al primer quart d'hora va ser de miracle. Svensson, Becerra, Nabil i Gori van gaudir de quatre molt bones oportunitats. La punteria sí que la va tenir Juan Delgado, que va aprofitar una passada perfecta de Soler per batre Fortuño i confirmar el seu estat de gràcia. Ja són tres les jornades que acumula marcant. El 0-1 era un tresor ben valuós i calia conservar-lo, però no hi va haver manera de fer-ho. Ben aviat, gerra d'aigua freda i de la manera més absurda possible. Nabil va fer una molt bona jugada i va fer la passada de la mort tot buscant un davanter que no va trobar. Però la pilota la va desviar Alan Baró a la seva pròpia porteria.

De reacció al segon temps no n'hi va haver. Cap xut en 45 minuts i així és impossible sumar alguna cosa positiva. Més ganes hi va posar el filial blanc-i-blau, que va buscar el premi amb insistència. Ballesté va evitar que el trobés Svensson al 52, però sí que el va celebrar Becerra quatre minuts més tard. La jugada naixia d'un fora de banda i d'una badada clamorosa de la defensa. Per arrodonir-ho, Barnils es lesionava i una estona després Vivancos també havia de deixar el terreny de joc. El marcadorno es va moure i l'Olot va justificar per què tanca la primera fase al capdavall de la classificació. Ara, torn per a la fase de descens. La primera final, diumenge amb l'Atzeneta (18 h).