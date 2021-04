L'Espanyol posa la directa i atropella al Fuenlabrada

L'Espanyol s'aferra al lideratge de LaLiga SmartBank amb una golejada contra el Fuenlabrada a l'RCDE Stadium (4-0), amb un doblet de Raúl de Tomás, després que el rival es quedés amb deu en els primers compassos del partit.

A l'amfitrió se li ha posat de cara el partit molt ràpid amb l'expulsió de Nteka en el minut 17. El VAR ha determinat que el futbolista ha impedit, amb la mà, que la rematada de Raúl de Tomás entrés a porteria i ha vist la targeta vermella. A més, l'amfitrió ha gaudit d'un penal a favor.

Ha estat el propi RDT l'encarregat de llançar des dels onze metres, i el referent ofensiu blanc-i-blau no ha fallat. Les males notícies seguien pel Fuenlabrada, ja que Pinchi ha hagut de retirar-se per lesió. Era un escenari molt plàcid per al quadre local, que no ha desaprofitat l'oportunitat de sentenciar el rival.

En el minut 29, Embarba ha aprofitat una passada de David López per superar Rosic. El domini local ha seguit en aquesta primera part i la diferència en el lluminós s'ha incrementat després d'un autogol de Pulido, que ha desviat un potent xut de Darder després d'una exhibició de tècnica en la qual ha deixat asseguts diversos rivals.

L'Espanyol tenia el xoc clarament controlat i ha baixat les revolucions després de la represa. No obstant això, la qualitat de l'equip i el desgast del rival, amb un menys, ha decantat encara més la balança. Raúl de Tomás ha firmat un gol més en el 65 i ha sentenciat el partit.

Els catalans han tingut més oportunitats per ampliar el marcador de la mà de Wu Lei. I el Fuenlabrada, per la seva banda, també ha inquietat Diego López de forma puntual. En qualsevol cas, el guió estava fixat des de feia molts minuts i no hi ha hagut més sorpreses.

Espanyol 4 - Funelabrada 0

Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera (Fran Mérida, min.46), Dídac; Embarba, David López, Darder, Melamed (Vargas, min.72); Dimata (Wu Lei, min.57) i Raúl de Tomás.

Fuenlabrada: Rosic; Iribas (Sotillos, min.54), Pulido, Diéguez, Glauder; Aldair Fuentes, Pathé Ciss (Pol Valentín, min.75); Pinchi (Espinosa, min.27), Nteka, Mula (Salvador, min.46) i Borja Garcés (Damián, min.75).

Gols: 1-0: Raúl de Tomas, min.18. 2-0: Embarba, min.29. 3-0: Pulido (p.p.), min.41. 4-0: Raúl de Tomas, min.65.

Àrbitre: Galech Apezteguía (Comitè navarrès). Ha expulsat Nteka (min.17). Ha amonestat Iribas (min.33), Cabrera (min.33), Borja Garcés (min.45), Fran Mérida (min.76), Pol Valentín (min.78) i Salvador (min.86).

Incidències: Partit de la trenta-dosena jornada de LaLiga SmartBank disputat a l'RCDE Stadium a porta tancada. EFE