El Llagostera somia amb un triple ascens

A les portes d'una altra temporada històrica. El Llagostera ultima els detalls del trasllat cap a l'Estartit i Torroella de Montgrí. Abans, però, el club lluitarà per pujar el primer equip a 1a RFEF, el filial a 3a RFEF i el juvenil a Divisió d'Honor en una temporada en què ja s'ha aconseguit la Copa Federació.

El Llagostera viu els darrers dies com a UE Llagostera al poble que l'ha vist fer-ne de molt grosses els últims anys. Des de pujar a Segona A contra el Nàstic a enfrontar-se a la Copa del Rei al València o l'Espanyol. Una col·lecció de fites i, sobretot d'ascensos, que poden ampliar-se aquesta temporada encara més abans de desembarcar a l'Estartit. Enguany, el club gironí aspira a tres ascensos importants dels seus tres principals equips. El primer equip lluitarà per ser a la nova Primera Divisió RFEF, el filial és líder de Primera Catalana i opta a pujar a Tercera Divisió RFEF mentre que el juvenil engegarà la setmana vinent la fase d'ascens a Divisió d'Honor. Tres nous reptes que, d'assolir-se, posarien la cirereta al pastís a una temporada en què el club ja va proclamar-se campió de la Copa Federació. I de passada, suposarien el millor epíleg a l'etapa d'Oriol Alsina i Isabel Tarragó a Llagostera.

«Tots tres són molt i molt difícils, però tenir-ne la possibilitat vol dir que fem les coses molt bé», diu Alsina, que reconeix que el que li faria «més il·lusió» seria el del primer equip.

El tècnic maresmenc és conscient de les limitacions del seu club i considera que «el més normal» seria que «cap» ho aconseguís. «La il·lusió, però no ens la trauran». Alsina recorda que si al final cap dels tres equips aconsegueix pujar «no passaria res». La temporada del primer equip a Segona B ha estat de notable alt. L'equip s'ha quedat a només dos punts de l'Andorra i de lluitar per l'ascens a Segona A. Ara, ho farà per ser a la nova Primera RFEF. «Som ambiciosos. L'objectiu clar era salvar-nos i és un gran èxit. Som aquí i no tenim res a perdre. Serem l'equip amb menys pressió i ens dóna una dosi de tranquil·litat forta.

Per la seva banda, el filial és líder del subgrup de 1a Catalana «amb uns grans números». Si manté aquesta línia, a final de curs pot optar a l'ascens a Tercera RFEF. La temporada del juvenil a Lliga Nacional també ha estat extraordinària i l'equip encetarà la setmana que va la fase per pujar a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal de l'edat. «Estem contents perquè cada cop pugen més nanos del planter al primer equip. Fa molts anys que hi treballem perquè així sigui», recorda Alsina. A la fase per pujar a Divisió d'Honor, el Llagostera haurà de jugar contra Bellvitge, Barça B, Gimnàstic Manresa, Sant Andreu i Cornellà B en una lliga de només una volta (5 partits). Com que al grup hi ha tres filials (Cornellà, Barça i Girona) i no poden pujar, els dos primers equips que no siguin dependents pujaran a Divisió d'Honor.

El possible ascens de categories dels equips no afectarà per res en el trasllat a l'Estartit i Torroella de Montgrí.