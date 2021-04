Ajornat el Sarrià-Zarautz de Divisió de Plata

La pandèmia del coronavirus continua fent ajornar alguns esdeveniments esportius. Aquesta vegada li ha tornat a tocar al Sarrià, de Divisió d'Honor Plata d'handbol, que aquesta tarda (19h) havia de jugar el partit corresponent a la tercera jornada de la segona fase, en aquest cas, la de la permanència.

Però no ho podrà fer. El Zarautz, el rival que havia de vistiar avui el Pavelló de la UES, s'ha vist obligat a no viatjar a terres gironines després d'un positiu en la seva plantilla. De moment, encara no hi ha una nova data per la disputa d'aquest duel, però des del club sarrianenc han comunicat que s'ha anul·lat el seient de plata per aquest enfrontament -que només poden ocupar socis de l'entitat- i es tornaran a obrir inscripcions quan hi hagi una nova data.