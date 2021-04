El Bordils creu en la permanència

El Bordils ha aconseguit aquesta tarda una victòria necessària per seguir creient amb la permanència a Divisió de Plata. Ho ha fet davant el Madrid (28-27), al Blanc-i-verd, no fins a patir fins a l'últim instant. I és que amb el temps ja complet els madrilenys han tingut un cop franc per empatar, però el llançament s'ha topat amb la tanca defensiva.

El d'avui ha estat un duel amb intercanvi de cops i avantatges per tots dos equips. Ha començat dominat el conjunt dirigit per Pau Campos (4-2), però els visitants han capgirat el marcador (8-10), i tot i arribar a tenir un avantatge de quatre gols (9-13), s'ha marxat al descans encara amb tot per decidir (10-13).

Ha vingut bé el descans als blanc-i-verds, que després de veure com els rivals es tornaven a escapar quatre gols per sobre (14-18), un parcial de 5-0 ha capgirar el resultat (19-18). A partir d'aquí el Bordils ha anat a més i, fins i tot, ha arribat a tenir un avantatge de tres gols (26-23) que no ha sabut mantenir (26-26).

Al final, una bona defensa dels locals, els ha fet tornar a posar dos per sobre (28-26). Faltava un minut, i la victòria no es podia escapar, i el Bordils ha acabat somrient per primer cop en aquesta segona fase.