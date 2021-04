Començar a guanyar per no complicar-se encara més la vida

Guanyar. Aquesta és la paraula que tenen entre cella i cella tant Sarrià com Bordils en aquesta tercera jornada de la segona fase de Divisió de Plata. Els dos equips gironins encara no han puntuat en les dues primeres jornades i es troben en zona de descens. Per això, la necessitat de guanyar comença a ser urgent.

Els blanc-i-verds ja van començar en aquestes posicions perilloses aquest segon tram de campionat, però ara s'han complicat la permanència després de perdre contra Màlaga i Trapagaran de forma clara. A més, els bascos els van avançar arran de la victòria la setmana passada i això fa que siguin últims del grup. Això sí, la distància amb la salvació és la mateixa que quan va començar la fase: 6 punts, tot i que ara amb menys marge d'error. Avui (19.30 h) el conjunt entrenat per Pau Campos rep, precisament, al primer equip que se salvaria a hores d'ara, el Madrid, que ve de guanyar els dos primers partits contra Sarrià i Lalín.

Per la seva banda, el blaus afronten un partit molt important, com tots els que queden a partir d'ara. Reben el Zarautz (19 h), segon classificat amb 14 punts, amb l'objectiu d'aconseguir sumar la primera victòria de la fase que els doni oxigen per afrontar els partits que quedaran amb possibilitats de permanència. I és que l'equip dirigit per Salva Puig va començar la fase en posicions de salvació, però les derrotes davant Madrid i Zamora l'han condemnat a baixar al sisè lloc de la classificació, el primer de la zona vermella. Tot i així, els sarrianencs tenen els mateixos punts que el primer equip que se salvaria, el Madrid.