El Bordils guanya donant una molt bona imatge i encara creu en la salvació

Per fi. La victòria que es resistia va arribar. Després de dos partits en aquesta segona fase on el Bordils no va tenir mai opcions de lluitar el partit, ahir ho va fer fins al final i, a més, amb premi. I un premi dels grans, un triomf davant l'Ikasa Madrid (28-27). Un d'aquells que hauria de carregar de moral un equip que mai es rendeix i vol lluitar fins al final per la permanència. Fa dos dies, la salvació podria semblar molt llunyana, però la victòria d'ahir fa creure-hi perquè es van retallar dos punts amb l'equip que marca la permanència, els madrilenys, i a sobre els resultats van acompanyar. Ara, l'equip entrenat per Pau Campos se situa a quatre punts de la cinquena plaça, que els permetria continuar un any més a Plata.

Ahir al Blanc-i-verd amb un centenar d'espectadors, es va viure un duel vibrant i que no es va decidir fins al final. I és que els visitants van tenir l'oportunitat d'igualar el marcador amb el temps ja complet, amb un cop franc que va acabar topant amb la tanca defensiva i es va poder confirmar la victòria, molt necessitada, pel Bordils.

Tot, en un duel amb intercanvi de cops. Els locals van començar dominant (4-2), però en el tram final del primer temps els locals van estar 8 minuts sense marcar, cosa que van aprofitar els madrilenys per agafar un avantatge de quatre gols (9-13). Tot i així, Batlle va estar fi sota pals i va impedir que la diferència fos més gran.

La diferència no baixava en els primers compassos de la represa (14-18), però de mica en mica el Bordils es va anar trobant còmode sobre la pista i amb un parcial de 9-2 (23-20) van tornar-se a posar per davant. Ferrer, que va acabar amb 7 gols, i Montes, amb 4, van estar pletòrics, com tots els seus companys, però el Madrid va igualar (26-26). Els de Pau Campos van seguir buscant la victòria i el 28-26 quan faltaven tres minuts per al final feia pensar que no s'escaparia. No es va escapar, tot i que es va haver de patir fins a l'últim segon (28-27).