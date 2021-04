«Guanyar a Melilla ens aproparia molt a l'objectiu de continuar a la LEB Or»

Robert Cosialls en una jugada contra el Canoe en la Primera Fase de la Leb Or.

Que segueixi la bona tònica. De ben segur que això és el que ha estat pensant l'entrenador del Bàsquet Girona, Carles Marco, durant el transcurs de la setmana. I no és per menys, ja que l'equip ha començat la segona fase de la temporada com una piconadora vencent els dos partits que han disputat. Per allargar la ratxa i afiançar-se a una preuada primera plaça que dona, a més de la salvació, un bitllet de repesca pel play-off d'ascens, els gironins es veuen obligats a superar avui (19.00 h) el Melilla a domicili.

«Serà un partit molt difícil per la connotació que té. És un viatge molt llarg. Són un equip molt complert, amb una plantilla llarga que compta amb jugadors amb molta experiència. A més, guanyar a la seva pista és molt complicat. Crec que la clau serà tenir bona mentalitat per competir fins al final i saber fer bé aquelles coses que fem malament», comentava el tècnic gironí a la prèvia. A més, Marco va detallar que el rival d'avui compta amb «un entrenador i un ajudant que porten molts anys junts. Sempre saben a què juguen els seus equips amb una defensa molt agressiva. Tenen dos jugadors per posició, amb dos molt bons bases. Javier Marin creix cada temporada, és un director de joc, sap anotar... Tenen a Misters que és un gran anotador, també. A més, el que és l'exterior el tenen molt complert», descrivia el tècnic.

Ja ho va dir Marco, que el partit serà molt complicat de guanyar. I és que els de Melilla arriben a la cita arrossegant els mateixos resultats que els gironins. Han començat la segona fase amb dues victòries contra el Real Múrcia i el Canoe. Tots dos a domicili. No obstant això, ocupen la quarta plaça amb sis victòries i tres derrotes. Per tant, guanyar en el primer partit del Melilla a casa seria un punt de motivació per continuar amb la bona sintonia.

«Guanyar ens aproparia molt a l'objectiu que és estabilitzar-nos i aconseguir la permanència per aconseguir jugar la temporada vinent un altre cop a LEB Or», comentava Marco. El Bàsquet Girona visita Melilla després d'haver vençut en els seus dos primers partits de la nova fase. Tots dos jugats a casa contra el Tizona amb victòria per 93-77 i contra l'Ourense per 89-77. Dos resultats que han consolidat l'equip en la primera posició, amb la permanència a tocar, i moltes opcions d'acabar primers. Això fa mirar els altres equips des de dalt de la classificació. De moment ja són vuit victòries -dues més que el seu perseguidor, el Lleida- i dues derrotes. I diumenge que ve, arriba el Càceres a Fontajau.