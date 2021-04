L'Olot es conjura per fer el pas endavant que necessita

Arriba l'hora de la veritat. Ja ha quedat enrere la fase regular de Segona B. Per tant, no val lamentar-se de no haver marcat aquell gol o de no haver pogut guanyar aquell partit que tan de cares estava. Arrenca avui (18.00 h) per l'Olot la fase per evitar el descens a la Tercera RFEF, i el repte és majúscul perquè només se salven els tres primers (si el tercer no és el pitjor de tots els grups).

El primer escull que hauran de superar els olotins serà l'Atzeneta a casa. «L'Atzeneta és un club nou a la categoria que ha fet molt bona segona volta. És un bloc fort, ben estructurat, honest en l'esforç i potent a pilota parada. Un equip fet a imatge del seu tècnic, David Albelda, a qui tinc ganes de retrobar», comentava a la prèvia un Gabri Garcia que per avui només tindrà la baixa de Roger Barnils.

Però perquè ambdós conjunts disputaran aquesta fase? Els garrotxins no han firmat la millor temporada a Segona B. Havent disputat una vintena de partits, només han aconseguit sumar la victòria en quatre ocasions. Mentre que van empatar sis encontres i van caure derrotats en deu. Això, va fer que acumulessin divuit punts per cloure en la darrera posició. L'Atzeneta, per la seva part va tancar la primera part del curs amb vint-i-un punts després d'haver conreat cinc triomfs, sis empats i set derrotes en divuit jornades per acabar setè.