L'Olot comença amb bon peu la segona fase (1-0)

Iniciar el camí de la Promoció per no baixar a Tercera RFEF s'havia de fer de la millor manera. L'Olot havia de deixar enrere els mals resultats i l'irregular temporada que ha realitzat a Segona B. Ara les coses són de veritat, i s'hi juguen molt. A casa i amb públic, l'Olot ha tret renda d'un únic gol per vèncer l'Atzeneta i sumar els tres punts.

L'experimentat central Alan Baró ha vist porta segons abans d'acabar la primera meitat. El figuerenc, amb una rematada de cap, ha obert un marcador que no s'ha tornat a moure més i li ha permés a l'Olot sumar els primers tres punts de la Segona Fase.