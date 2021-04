Martín aconsegueix la «pole» a Doha amb Maverick tercer

Maverick Viñales (Yamaha) arrencarà avui des de la tercera posició de la graella en el Gran Premi de Doha que se celebra al circuit de Losail (19 h, DAZN). El pilot de Roses va fer un espectacular 1:53.267, però com en la sessió de qualificació de la setmana passada, les Ducati van ser més ràpides. En aquest cas, la pole position va ser per Jorge Martín, debutant aquest any a MotoGP, i que gairebé no es creia que havia aconseguit aquesta posició de privilegi per primer cop en la seva carrera en la categoria reina. El pilot madrileny va marcar 1:53.106 i va superar, d'aquesta manera, una altra Ducati, la de Johann Zarco, que va marcar el segon millor temps a una dècima i mitja de Martín.

La segona qualificació va ser molt intensa, però amb un front comú, i és que els pilots de Ducati amb les seves ràpides Desmosedici eren les rivals a batres després d'ocupar quatre de les cinc primerse posicions en les sessions prèvies. A més, era una tanda on el vent de davant podia jugar més d'una mala passada.

Després d'un inici vibrant els pilots van entrar a boxes per fer el canvi de pneumàtic i tornar a la pista amb la intenció de millorar els seus temps. El primer a fer-ho va ser Viñales i després d'ell, tots els altres pilots. El de Roses es posava primera després de rodar amb un temps d'1:53.383, un temps que ell mateix va baixar a 1:53.267 poc més tard.

Però darrere Viñales venien com un míssil el francès Johan Zaroc, que va aturar el crono amb 1:53.263 per posar-se primer. Després va arribar el debutant Jorge Martín que va treure la pole a Zarco i va rodar amb un temps d'1:53.106 va aconseguir la seva vint-i-dosena pole position de la seva trajectòria esportiva. Acompanyaran al madrileny en la primera línia el seu company d'equip, Zarco, i el líder del Mundial després de guanyar la primera cursa la setmana passada, Viñales.

Arenas 12è en Moto2

Per la seva banda, Albert Arenas (Boscoscuro) arrencarà la cursa de Moto2 en dotzena posició. El gironí es va classificar per primer cop per la Q2 de la cilindrada mitjana del campionat, i això li va permetre competir entre els millors i va acabar marcant un temps d'1:59.885, a una mica més de vuit dècimes del poleman, Sam Lowes (Kalex).