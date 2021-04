Pedro Acosta revoluciona el Mundial amb només 16 anys

El que no s'havia vist mai. Marc Márquez va fer una cosa semblant a Estoril-2010 («ets molt bo, molt, bravo, felicitats per la teva victòria», ha escrit el campió de Cervera al seu Twitter), però ningú, ningú, havia aconseguit guanyar un gran premi del Mundial sortint des del 'pit lane', és a dir, des del carrer dels tallers, una vegada havien arrencat ja la resta de pilots de la graella de Moto3.

Pedro Acosta, de només 16 anys i que ja havia quedat segon, diumenge passat, al Gran Premi de Qatar, el seu debut en el Mundial de Moto3, ha protagonitzat una gran remuntada, portant a la seva cua els seus companys de sanció.

D'altra banda, el gironí Albert Arenas (Boscoscuro) ha quedat quinzè en el Gran Premi de Doha, just per davant d'Héctor Garzó (Kalex). Arón Canet (Boscoscuro), mentrestant, no ha pogut finalitzar la prova.

Acosta, que va passar a 10 segons del cap en la primera volta, ha connectat amb el grupet que lideraven Gabriel Rodrigo i Jaume Masia, i ha protagonitzat una última volta brutal. Quan tothom creia que el desgast del pneumàtic en la seva remuntada podia passar-li factura, la veritat és que el 'tauró de Mazarrón' ha liderat aquest últim gir portant enganxant el sud-africà Darryn Binder (Honda), que ha intentat, en la immensa recta de Losail, atrapar el murcià i no ho ha aconseguit.

Sabia que ho podia fer

Acosta, que, l'any passat, va guanyar la Red Bull Rookies Cup enllaçant sis victòries consecutives, explica que ahir, quan va rebre la sanció d'haver de sortir des del carrer de boxes, se'n va anar a dormir una mica amoïnat. «Però aquest matí, quan m'he aixecat, li he dit al meu assistent, entrenador de tota la vida, Paco Marmol, i la persona que més m'ha ajudat, juntament amb la meva família, a arribar fins aquí, que em veia amb ànims i forces d'aconseguir el podi o la victòria, de remuntar, vaja».

Acosta, que li va agrair a Márquez el missatge que li va enviar per Twitter («¡tant de bo algun dia pugui arribar on ha arribat ell!»), també està convençut que si Romano Fenati i Sergio García, els altres dos grans pilots castigats com ell, no li haguessin deixat liderar el cap del grup, no haguessin arribat. «Ens hem portat tots molt bé i hem pogut rodar més ràpid que els líders, que s'han estat molestant molt».